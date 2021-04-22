خلال أمسية رمضانية.. - إصلاح حضرموت يدعو لتعزيز التماسك المجتمعي بين أبناء المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا عضو مجلس النواب سعيد مبارك دومان، كوادر وأعضاء دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح، إلى تعزيز التماسك المجتمعي للسير نحو بناء وطن تسوده المحبة والاخوة والمساواة بين أفراده.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية لطلاب الإصلاح، مساء الثلاثاء، في مدينة سيئون، نظمتها دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وفي الأمسية، هنأ عضو مجلس النواب بن دومان أعضاء دائرة الطلاب بالإصلاح بشهر رمضان المبارك، حاثاً إياهم إلى التحلي بالقيم والاخلاق الفاضلة وتحقيق التمييز في المجالات العلمية والعملية.

من جهته، أشاد الطالب عبدالرحمن احمد جوبان في كلمة دائرة الطلاب بإصلاح سيئون، بالصمود الأسطوري والبطولات التي تقدمها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي مقدمتهم الشباب خلال شهر رمضان لدحر مليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها الظلامي.

وحث جوبان، الجميع خلال شهر رمضان المبارك، بالتحلي بقدر عال من المسؤولية والتكاتف في إعانة الضعفاء والبذل للمحتاجين وإعادة روح التضامن المجتمعي.