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بسبب الإيجارات.. مُؤجّر يحبس عائلة أكاديمي بجامعة صنعاء داخل شقته

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مالك إحدى المباني التي يسكن فيها أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، على عائلة أكاديمي، داخل الشقة التي يسكنون فيها؛ بسبب تراكم الإيجارات الشهرية عليه.

وقالت مصادر أكاديمية لـ"يمن شباب نت"، "إن مالك إحدى المباني التي يسكن فيها أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء قام بتركيب باب حديدي في الشقة التي يسكن فيها الدكتور "سعيد الطوقي"، وإغلاقه بالأفقال، ومنع عائلة الدكتور من الخروج من الشقة".

وأشارت المصادر إلى أن "مالك الشقة منع الدكتور الطوقي الذي كان خارج الشقة من الدخول إليها" حتى يدفع الايجارات المتراكمة عليه منذ أشهر.

وخلال الأشهر الماضية تعرض بعض الأكاديميين بجامعة "صنعاء"  للطرد من الشقق السكنية التابعة للجامعة، واستبدالهم بموالين للميليشات الحوثية.

يشار إلى غالبية أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيشون أوضاع إنسانية قاسية بسبب المضايقات المستمرة عليهم من قبل الحوثيين وانقطاع رواتبهم منذ أكثر من أربع سنوات. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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