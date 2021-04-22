أمنية مأرب تشدد على رفع الجاهزية لمتابعة الخلايا الحوثية النائمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، على رفع جاهزيتها، في استمرار متابعة أي تحرك للخلايا النائمة لمليشيا الحوثي، وإفشال مخططاتها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين والنازحين في المحافظة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأمني الذي عقد بمحافظة مأرب، برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد؛ لمناقشة سير تنفيذ الخطة الأمنية في المحافظة خلال شهر رمضان.

وبحسب "سبتمبر نت"، فقد شدد مدير الأمن على كافة المناطق الأمنية، والأقسام التابعة بالتعاون مع بقية الوحدات الأمنية؛ لرفع الجاهزية الأمنية، والاستمرار في متابعة أي تحرك مشبوه لخلايا نائمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد أن دور الأجهزة الأمنية لم يعد مقتصرًا على المهام المنوطة بها حسب القانون، وإنما باتت تقوم بمهام إنسانية، وتوفير الحماية والأمان لأكثر من مليوني نازح شردتهم مليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها، ويتوزعون في 145 تجمعًا ومخيمًا في المحافظة.

وكان الاجتماع الذي حضره قادة المناطق الأمنية بالمحافظة، قد استعرض آلية تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية خلال شهر رمضان في عموم مديريات المحافظة.