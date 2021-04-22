ذمار.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية "بيت الجبر" وتختطف 3 من أبنائها

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيات الحوثي، مساء الأربعاء، قرية بيت الجبر بمحافظة ذمار، واختطفت 3 من أبنائها؛ بحجة إقامة عزاء في أحد شهداء الجيش الوطني بمأرب.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر محلي قوله، "إن ميليشيا الحوثي اختطفت خلال المداهمة كل من "أحمد علي الجبر" و"محمد يحيى الجبر" و"صدام محمد الجبر" ونقلتهم إلى سجن إدارة أمن مديرية جبل الشرق".

ونفى المصدر المحلي وجود أي مراسيم عزاء أقيمت في القرية كما تدعي المليشيات الإنقلابية، والتي بررت بذلك اقتحامها الغاشم للقرية، وشنها حملة اختطافات واسعة ضد أبنائها.

وأكد، أن اقتحام قرية بيت الجبر يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها مليشيا الحوثي في التعامل مع المواطنين في جميع مناطق سيطرتها بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.

يشار إلى أن النقيب عبدالولي أحمد الجبر، أحد سكان القرية، كان قد استشهد الإثنين الماضي، خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي، في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.

شُيع اليوم بمدينة مأرب جثمان البطل الذي استشهد يوم الاثنين الماضي وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.

ونعت القيادة العامة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب، استشهاد النقيب عبدالولي أحمد علي الجبر.

وأشادت بمناقب الشهيد، وإسهاماته في الدفاع عن محافظة مأرب، وتأمينها وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وإفشال مخططات المليشيات الحوثية ومشاريعها التخريبية.

