المبعوث الأمريكي لليمن: إيران تقدم للحوثيين دعمًا "كبيرًا وفتاكًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأمريكي لليمن: إيران تقدم للحوثيين دعما كبيرا وفتاكا

الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365

قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص في اليمن، الأربعاء، إن دعم إيران لحركة الحوثيين اليمنية "كبير جدًا وفتّاك"، ووصف المعركة التي تدور حول منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن بأنها أكبر تهديد لجهود السلام.



وأبلغ ليندركينج، جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة، من خلال تدريبهم، وتزويدهم بدعم فتَّاك، ومساعدتهم على صقل برامجهم للطائرات المسيَّرة والصواريخ.

وأضاف: "للأسف، كل هذا يُحدث آثارًا قوية للغاية، حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، وربما دول أخرى، أكثر دقة وأشد فتكًا، لذا فإن هذا مبعث قلق شديد بالنسبة لنا"، مؤكدًا أن دعم إيران للحوثيين كبير جدًا وفتّاك.

وأدلى ليندركينج، فيما بعد، بشهادته أمام جلسة للجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وقال إنه لا يرى أي مؤشرات على أن إيران تدعم الحل السياسي.

وتابع قائلًا: "ما أراه هو دعم متواصل، وتحريض لجيش من الحوثيين من قِبل الإيرانيين حتى يتمكنوا من مواصلة الهجوم على السعودية، وللأسف هذه الهجمات تزايدت بقوة خلال الشهرين الماضيين".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات ليندركينج، وتنفي إيران دعم الحوثيين.

وقال ليندركينج للجنة مجلس النواب: "اعتراض السفن صعب للغاية، وبكل وضوح نريد أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون.. نريد من الدول مثل سلطنة عُمان أن تساعد بضمان بقاء حدودها مغلقة أمام أي نوع من هذا التهريب من إيران".

ومنذ أن تولّى الرئيس جو بايدن السلطة، في يناير/ كانون الثاني، جعل من قضية اليمن أولوية له، وعيَّن ليندركينج مبعوثًا خاصًا لإحياء جهود الأمم المتحدة المتعثرة لإنهاء الصراع في اليمن.

وتصاعد القتال خلال الأيام الماضية مع مواصلة ميليشيات الحوثيين الهجوم للسيطرة على مأرب، والذي إذا نجح سيعزز قبضة الحركة في أي مفاوضات سياسية في المستقبل.

وقال ليندركينج: "هذا الهجوم هو أكبر تهديد لجهود السلام، وله أيضًا تداعيات إنسانية مدمرة، وإذا لم نُوقف القتال في مأرب، الآن، سيؤدي ذلك إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات".

وأبلغ ليندركينج المشرعين بأن هناك حوالي 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في السعودية، مضيفًا: "أخشى ما نخشاه أن يُقتل أمريكيون في هجوم حوثي".