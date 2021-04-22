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"التحالف" يعترض مسيرة حوثية باتجاه جنوبي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يعترض مسيرة حوثية باتجاه جنوبي السعودية

الخميس 22 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

 

وقال التحالف العربي، في بيان، إن محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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