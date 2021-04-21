تدشين حملة التحصين ضد كورونا في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة رئيس لجنة الطوارئ في شبوة عبدربه هشلة، اليوم، في مدينة عتق، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور سعيد بافاضل، حملة التحصين ضد وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).



وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء والعاملين في المجال الصحي وممن تتجاوز أعمارهم ستين عاما والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وأكد أمين عام محلي شبوة هشلة، على أهمية وضرورة اللقاح في حياة الفئات المستهدفة في الحملة، كونه سيحصنهم من مخاطر الإصابة بالوباء وتجنب مضاعفاته .. داعيا جميع المستهدفين إلى سرعة الإقبال على مراكز التطعيم المخصصة لتحصين أنفسهم وحماية أنفسهم وعائلاتهم من مخاطر الوباء.

ومن جانبه أوضح مدير الصحة في شبوة الدكتور بافاضل ومنسق التحصين الصحي في شبوة علي السليماني، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الحملة في مراكز التطعيم المخصصة .. مؤكدان أن اللقاح فعال وآمن .. منوهان إلى استلام محافظة شبوة حصتها من اللقاح البالغة 23 ألف جرعة لقاح.