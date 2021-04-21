معين عبدالملك يعزي في وفاة اللواء الركن احمد الحامدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن السابق، اللواء الركن احمد محمد الحامدي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.



ونوه رئيس الوزراء في البرقية، بمناقب الفقيد الذي كان مثالا في الإخلاص والتفاني في تأدية مهامه وواجباته الوطنية وقدوة في الانضباط والنزاهة ومثالا للقائد الإداري.. لافتا الى البصمات التي تركها في المناصب المختلفة التي تقلدها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والنجاح.

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة زملائه من منتسبي الشرطة والأمن في محافظتي عدن وحضرموت.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.