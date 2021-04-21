تشييع جثمان الشهيد النقيب عبدالولي الجبر بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شُيع اليوم بمدينة مأرب جثمان البطل النقيب عبدالولي أحمد الجبر الذي استشهد يوم الاثنين الماضي وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.



وخلال مراسم التشييع التي تقدمتها قيادات وضباط شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية من محافظة ذمار، أشاد المشيعون بالبطولات التي سطرها الشهيد في حياته حتى لقي ربه شهيدا مجيدا في الخطوط الأمامية في مواجهة المليشيات الانقلابية دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وأكد المشيعون المضي على درب الشهداء الأبطال حتى تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الحوثي المرتهنة للمشروع الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة.. معبرين عن فخرهم واعتزازهم ببطولات الشهيد وتضحياته.

وكانت القيادة العامة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب قد نعت استشهاد النقيب عبدالولي أحمد علي الجبر، مشيدة بمناقب الشهيد وإسهاماته في الدفاع عن محافظة مأرب وتأمينها وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وإفشال مخططات المليشيات الحوثية ومشاريعها التخريبية.