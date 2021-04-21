إجتماع في عدن يناقش وضع الحقول المائية التي تغذي المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفنية المكلفة بتقييم أوضاع حقول ابار المياه المغذية لمحافظة عدن، في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس، نتائج نزول اللجنة الذي شمل حقول آبار المناصرة، وبئر ناصر، وبئر أحمد.



وتطرق الإجتماع إلى جملة من الجوانب الفنية والمشكلات التي رصدتها اللجنة خلال نزولها الميداني .

وفي الإجتماع، شدد محافظ عدن على ضرورة رصد كل المشكلات التي تحيط بالمنشآت المائية، وتحليلها، ووضع المقترحات الكفيلة بحلها .. موجهاً بالاعداد لعقد ورشة عمل تضم المختصين والجهات الرسمية والمنظمات الدولية لمناقشة تلك المشكلات ، وكذا إعداد مصفوفة تتضمن أهم احتياجات قطاع المياه ليتسنى لقيادة المحافظة الرفع بها ومتابعة توفير تمويلها للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحسين أدائه .

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، ومدير عام مكتب المالية مصطفى الشاعري، وسكرتير محافظ عدن محمد الجنيدي .