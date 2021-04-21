نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء الركن احمد الحامدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير أمن محافظة عدن السابق، اللواء الركن احمد محمد الحامدي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وانحيازه الكامل للدولة والقانون وما حققه في سبيل ذلك من إنجازات أمنية كبيرة، منوها بالبصمات الواضحة التي تركها الفقيد شاهدة على كفاءته ونزاهته وحنكته وانضباطه في قيادة شرطة محافظة حضرموت، وغيرها من المهام الأمنية والقيادية التي شغلها طوال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والنجاح.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة زملائي من منتسبي الشرطة والأمن في محافظتي عدن وحضرموت ،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.