ممثل اليونسيف يطلع على آلية صرف المساعدات المالية للاسر الفقيرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

زار ممثل منظمة اليونسيف لدى اليمن فيليب دوميل اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن نقطة صرف مستحقات المستفيدين من المشروع النموذجي المتكامل للدعم الاجتماعي والاقتصادي بدار سعد الممول من منظمة اليونسيف.



واطلع المسؤول الأممي على الية صرف الإعانات لـ ٧١٢٧ مستفيد من الأسر الفقيرة ..كما التقى مدير فرع بنك الأمل بعدن رضوان القباطي الذي اوجز له الية الصرف للحالات من خلال ٢٥ نقطة صرف موزعة على المديريات المستفيدة وإنجاز العمل في الصرف الذي تجاوز ٧٥٪.

وأوضح ممثل اليونيسيف أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ٧٠٠٠ حاله من الفئات الضعيفة ..لافتا إلى أنه يخطط للتوسع في المشروع ليشمل الأطفال المعاقين.