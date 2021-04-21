اليوم.. بلادنا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم الثلاثاء، حملة اليمن للتطعيم ضد كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من وصول أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي للقاحات إلى الدولة التي تمزقها الحرب.



وتسلم اليمن يوم 31 مارس (آذار) 360 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا، تمثل جزءاً من حصة من كوفاكس يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري.

وانطلقت حملة التطعيم في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد، ومقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال الحرب المستمرة منذ ستة أعوام.

وتلقى كل من وزير الصحة في الحكومة المعترف بها دولياً وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن فيليب دواميل، جرعة إظهاراً للثقة باللقاح.

وقال دواميل: إن "أولوية التطعيم ستكون للعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة وكبار السن ومن لديهم مشاكل صحية".

ومنذ منتصف فبراير (شباط) هناك زيادة هائلة في حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في اليمن، ما يلقي بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي تمزق تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي، ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

وفي السابق قالت وزارة الصحة إن لقاحات برنامج كوفاكس ستكون مجانية، وستوزع في أنحاء البلاد.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن 42 حالة إصابة مؤكدة، وست حالات وفاة اليوم الثلاثاء.

وسجلت حتى الآن 5858 حالة إصابة و1132 حالة وفاة، رغم أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير حيث تسببت الحرب في تقييد إجراء الفحوص والتسجيل.