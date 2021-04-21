واشنطن: دعم إيران لمليشيات الحوثي كبير جدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن اليمن، تيم ليندركينج، إن دعم إيران لمليشيات الحوثي كبير جدا ويتسبب في سقوط قتلى، فيما أكد على أن الإمارات والسعودية شريكتان رئيسيتان لنا في مكافحة الإرهاب باليمن.



وأضاف أن هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب يمثل أكبر تهديد لجهود السلام.

وحذر ليندركينج من أنه إذا لم يتوقف القتال في مأرب "فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات".

وأكد المبعوث الأمريكي على أنه "لا دليل حقيقي على أن إيران تريد دعم حل الصراع في اليمن".

وحول سبل وقف الدعم الإيراني للحوثي، قال إنه "من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن".

وأشار إلى أن "أمريكا تريد مزيدا من المساعدة الدولية في وقف شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".

وأكد على أن "زيادة هجمات الحوثيين على السعودية اتجاه مقلق للغاية".

وتابع: "الإمارات والسعودية شريكتان رئيسيتان لنا في مكافحة الإرهاب باليمن".

وأوضح أن سبب زيارته لأبوظبي الأسبوع الماضي مناقشة دور الإمارات والسعودية لحل الأزمة الإنسانية باليمن.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تأييدها للمطالب الأممية، بضرورة وقف مليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على مأرب بشكل فوري.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر" إن "الولايات المتحدة تؤيد مطالبة الأمم المتحدة مليشيات الحوثي بوقف هجومها على محافظة مأرب اليمنية، كأولوية إنسانية عاجلة، لأنه يهدد مليون نازح".

ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، يشهد اليمن حربا غيرت ملامحه وأطاحت بمؤشرات اقتصاده، في معاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم بدعم إيراني واسع للمليشيا.