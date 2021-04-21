فرق الكشافة تساند شرطة السير في تنظيم الحركة المرورية بساحل حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - دُشنت، الثلاثاء، حملة ساند الكشفية الشبابية لتنظيم حركة السير خلال شهر رمضان، في مدن ساحل حضرموت (شرقي اليمن).



وتهدف الحملة التي يشارك فيها العشرات من الكشافة والشباب إلى مساندة شرطة المرور في تنظيم حركة السير والحد من الاختناقات في المكلا ومدن الساحل.



وفي حفل التدشين أشاد المدير العام للإدارة العامة لشرطة السير بالجمهورية العميد عمر بامشموس، بتجربة إشراك مفوضية الكشافة والشباب في مساندة رجال المرور وشرطة السير، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والأعياد والمناسبات.



وأكد على ضرورة تظافر وتكاتف الجهود بين إدارة شرطة السير والمؤسسات المدنية والمجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة شرطة السير بساحل حضرموت في المساهمة في توعية المجتمع وسائقي السيارات والدراجات النارية بقوانين السير وتطبيقها .



وتشهد مديريات حضرموت خلال شهر رمضان المبارك، ازدحاماً كبيراً في الأسواق والشوارع العامة، ما يتطلب بذل جهوداً مضاعفة من إدارة شرطة السير للتخفيف من الاختناقات المرورية وتيسير حركة السير.

