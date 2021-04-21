البحسني يعزي في وفاة اللواء احمد محمد الحامدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

المكلا_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى اللواء أحمد محمد الحامدي مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد المحافظ البحسني بمناقب الفقيد اللواء الحامدي خلال تبوأه منصب إدارة الأمن بحضرموت، وما يمتلكه الفقيد من مهارات قيادية فذه وقدرته في التعامل مع الحوادث والقضايا الأمنية بسرعة، واتخاذ القرارات الصائبة بحنكة، مؤكداً أن الوطن وحضرموت خسرا برحيل اللواء الحامدي احد ابرز قياداتها العسكرية والأمنية.

ورفع محافظ حضرموت التعازي لأبناء الفقيد زاهر ومحمد وكافة آل الحامدي، وزملاءه في السلك العسكري والأمني، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

يذكر أن اللواء أحمد محمد الحامدي انضم للسلك الأمني عام 1971 كجندي في الشرطة الشعبية بالمحافظة الخامسة سابقاً حضرموت حاليا، وكان نموذجاً في التفاني والإخلاص في عمله، وطوّر مداركه العلمية بمجهوده الذاتي دون ترك عمله، حيث اكمل الثانوية العامة والتحق بكلية الاقتصاد بجامعة عدن وتخرج منها بامتياز، وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول بعد تخرجه، وعمل في دائرة الكادر بوزارة الداخليه في الجنوب سابقاً وتدرج في عدة مناصب في دائرة شؤون الأفراد ومكتب وكيل الوزارة لشؤون الأمن، وفي عام 2002 تم ترقيته إلى رتبة عميد وعيّن بقرار جمهوري مديرا لأمن محافظة حضرموت إلى العام 2009، حيث تم تعيينه في صنعاء مره اخرى الا أنه رفض العمل وجلس في بيته إلى العام 2020 وعيّن بقرار جمهوري مديراً لأمن العاصمة المؤقتة عدن ورقي إلى رتبة لواء، إلا انه لم يتمكن من استلام إدارة أمن عدن