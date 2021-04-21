شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 ليوم الثلاثاء 3 حالات موزعة على المديريات كالتالي :

حالة من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 40 عام من منطقة الشرج

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 70 عام

حالة من مديرية يبعث

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 60 عام

حالة تعافي جديدة من مديرية غيل باوزير بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

5 حالات وفاة COVID-19 جديدة

3 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 55 عام

الحالة 3 لأنثى تبلغ من العمر 82 عام

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 75 عام

حالة وافدة

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 60 عام وافد من محافظة شبوة

الحالات النشطة 467

453 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

3 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

11 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

6 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

3 حالات مؤكدة

3 حالات بانتظار نتيجة الفحص

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

11 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة