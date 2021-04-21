محافظ شبوة يفتتح مشروع طريق نوخان بعتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قام محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الثلاثاء، بافتتاح مشروع طريق نوخان بمديريه عتق.



وبعد الإفتتاح قام المحافظ بجولة تفقدية للمشروع واستمع لشرحٍ كافٍ عن مراحل ومواصفات تنفيذه.



وأشاد بن عديو بجهود المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة والذي نفذت المشروع بكامل مواصفاته وفق الدراسات الهندسية للمشروع وبكفاءة عالية وخلال فترة زمنية قصيرة.



وأنُجز المشروع بتمويل محلي من حصة المحافظة من مبيعات النفط.



وتشهد محافظة شبوة، منذ تولي المحافظ بن عديو، طفرة تنموية في مختلف المجالات بعد أن حرمت منها طيلة العقود الماضية.

