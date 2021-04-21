مؤسسة الأمل للمتفوقين بعدن تدشن صرف المكافآت المالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - عدن

دشنت مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن اليوم، صرف المكافآت المالية الشهرية للدفعة الثانية من الطلاب المستمرين المشمولين برعايتها للربع الأول من العام الجاري، لثلاثة أشهر (يناير - فبراير- مارس للعام الدراسي (2020-2021)، وكذلك الطلاب المقبولين الجدد للعام الجامعي (2020-2021).



وبلغ عدد طلاب الدفعة الثانية المستفيدين من المكافأت (40 طالباً وطالبة)، من اجمالي طلاب المؤسسة البالغ عددهم (421 طالباً وطالبة)، وبلغ عدد الطلاب المقبولين الجدد المستفيدين من المكافأت (200 طالباً وطالبة)، الدارسين حالياً بجامعة عدن وجامعة أبين ومعهد امين ناشر للعلوم الصحية، والمعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع بعدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وغيرها.

وتهدف مؤسسة الأمل من خلال برنامج الرعاية للابتعاث الداخلي تحفيز الطلاب المتفوقين، لبذل المزيد من المثابرة والاجتهاد بتحصيلهم العلمي ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم الدراسية بكلياتهم وأقسامهم العلمية ومعاهدهم المختلفة.

وتأتي عملية الصرف لمكافآت الطلاب اليوم بناءا على توجيهات سفير النوايا الحسنة الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون، المؤسس، رئيس مجلس الادارة لمؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، لتشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للأرتقاء بمستوياتهم العلمية الدراسي