عبدون يعزي في وفاة الرائدة التربوية القديرة سلومة سعيد الحيقي السيباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع وكيلُ أولِ وزارة تربية ِحضرموت، جمال عبدون، التعازيَ القلبيةَ الصادقةَ في وفاةِ الرائدة التربوية القديرة سلومة سعيد الحيقي السيباني خالة التربوي القدير الأستاذ سالمين عمر باسلوم والدة التربويتين انتصار وأمل عبد الله باسلوم بعد صراعٍ مرير مع المرض.



هذا وتعد الفقيدة سلومة سعيد الحيقي السيباني من أوائل الرائدات التربويات القديرات التي أفنت عمرها في تربية الأجيال كما وأن لها بصمات كبيرة واهتماماً خاصاً بتعليم الفتاة و تتلمذ على بيديها الكثير من أبناء و بنات المحافظة في المدن والأرياف وتخرج على يديها العديد من القادة والكوادر في المجالات كافة. وبفقدانها خسر الوطن عامة وحضرموت خاصة رائدة تربوية قل نظيرها.