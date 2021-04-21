قيادة أمن ساحل حضرموت تلتقي رئيس مؤسسة سلام وبناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الشرقية مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، مساء الثلاثاء، بمكتبه رئيس مؤسسة سلام وبناء محمد صالح الكثيري، لتنسيق عمل مشروع تحسين قدرات منتسبي الأمن والشرطة المجتمعية في خدمة المواطن بمدينة المكلا، بتمويل من منظمة شركاء اليمن الذي تنفذه مؤسسة سلام وبناء.



وناقش اللقاء الذي حضره مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية العقيد مطيع المنهالي ومدير إدارة المرأة بأمن ساحل حضرموت الأستاذة حكمة الشعيبي آلية عمل المشروع الذي يهدف إلى تحسين قدرات الشرطة المجتمعية وتدريبهم حول الريادة المجتمعية والضبط القضائي وجمع الاستدلال والتعريف بحقوق الإنسان والقانون اليمني وتصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

وأشاد الوكيل العامري بالمشروع الذي سيساعد في رفع الوعي المجتمعي في الحارات الثلاث ومساندة دور الجهات الأمنية لتحقيق الأمن والسلام المجتمعي، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين الأمن واللجان المجتمعية بالأحياء.

ويستهدف المشروع ثلاث حارات وهي (حي العمال - حي الثورة - حي 40 شقة) بمدينة المكلا ويتضمن بناء قدرات 24 من أفراد الشرطة المجتمعية تشمل 25٪ فرد من العنصر النسائي، فيما سيساهم المشروع في تعزيز الخدمات الأساسية المساعدة في تحسين الصورة الأمنية لدى المجتمع.