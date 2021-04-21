من هو الدكتور صالح عوض عرم المستشار الفني لوزير التربية والتعليم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدر وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري قرارا رقم (11) لسنة 2021 قضي بتكليف الدكتور صالح عوض عمر عرم مستشارا فنيا لوزير التربية والتعليم.



ويعد الدكتور عرم من أبرز الوجوه التربوية والتعليمية في حضرموت واليمن عامة، وصاحب مسيرة ثرية ناصعة، حافلة بالإنجاز والعطاء.. ومن سجل درجاته الجامعية : بكالوريوس علوم رياضيات - جامعة الكويت (1970) امتياز مع مرتبة الشرف - دبلوم في التعليم - الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان (1975) - ماجستير آداب في الجامعة ذاتها (1978) - دكتوراه فلسفة (Ph. D.) جامعة دلهي الهند (1986).

شارك عرم في خدمة حقل التعليم سواء في الدورات التدريبية والتأهيلية أو الاستشارات العلمية وتدريس المساقات التخصصية لمستويي البكالوريوس والماجستير (باللغتين العربية والإنجليزية)، وله العديد من المشاركات والأنشطة في تأليف الرياضيات وطرائق تدريسها وترجمتها،والمقالات المنشورة في المجالات التربوية والتعليمية والاجتماعية و قام بتدريس مساقات الرياضيات طرائق تدريس الرياضيات، كما أشرف على تدريب المعلمين وعلى الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير ، و ممتحنا خارجيا لها ، وعُرف بجديته والتزامه المهني وتوظيفه لكل معارفه وخبراته العلمية والعملية في صياغة معايير ومفهوم الكفاءة .. شغل خلال الفترة من( 1970-1981) العديد من الوظائف في جامعة عدن (قبل وبعد انشائها ) منها : معيدا فمدرسا محاضرا فنائبا لعميد كلية التربية - قائم بأعمال عميد كلية التربية - مدير البحث العلمي والدراسات العليا - قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية - مدير عام الشؤون التعليمية (عمادة الشؤون التعليمية) - تكليفه القيام برئاسة الجامعة.

وفي عام 1986 عُيًن مديرا عاما لمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، حتى عام 1991.

وصدر به قرار ليكون مديرا عاما لتطوير التعليم العالي (بدرجة وكيل وزارة) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلا أنه أعتذر عن إستلام مهامه، لينتقل بعدها إلى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة ليشغل فيها المشرف الأكاديمي لمقر العين(١٩٩٨- 2000)، ثم عميدا لكلية التربية والعلوم الأساسية (1998-2006)، وفي العام الدراسي (2009-2010) عضوا في مجلس جامعة حضرموت