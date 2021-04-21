تدشين حملة التحصين بلقاح  كورونا للعاملين بالمجال الصحي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، الحملة الوقائية للتحصين ضد فيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي لمن تجاوز عمره 60 سنة وكذلك الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأكثر عرضة للخطر كمرحلة أولى بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.



وفي حفل تدشين الحملة أكد الدكتور محمد صالح الجمحي، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، على أهمية اخذ اللقاح للعاملين الصحيين في جميع المستشفيات والمرافق الصحية للحد من الاصابة بالمرض خاصة وان العاملين الصحيين يتعاملون بشكل يومي مع الحالات المرضية يعرضهم للخطر.

مشيرا إلى أن لقاح كورونا يعد مثل لقاحات الأمراض الأخرى يساعد في تعزيز المناعة وتجنب الاصابة بالمرض.

وقال الجمحي، إن هذا اللقاح سيسهم في القضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أوساط المجتمع داعيا كافة العاملين في المجال إلى التوجه للمواقع المحددة لعملية التطعيم لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال فترة الحملة .

من جانبه أشار الأستاذ فؤاد علي بامطرف مدير أدارة الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان، إلى أن الوضع الوبائي يزداد بشكل يومي لفيروس كورونا وهذا اللقاح سيساعد على قطع سريان انتشار الوباء.