شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة اللواء الركن احمد محمد الحامدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير امن عدن السابق اللواء الركن احمد محمد الحامدي.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.