تسليم سبع وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سلم ائتلاف الإغاثة والبناء، امس سبع وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة مأرب بتكلفة اجمالية بغلت 56 مليون ريال بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي .



وتتكون كل وحدة سكنية من غرفتين ومطبخ ودورة مياه مع تأثيثها بالكامل.

وخلال التسليم الذي حضره منسق الشؤون الإنسانية بمكتب الأوتشا بمأرب نيازي سليمان، أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أهمية تنفيد مثل هذه المشاريع المستدامة التي تساهم في التخفف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة..داعيا المنظمات الإنسانية إلى الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير برامج الرعاية والتدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج بالمجتمع.

من جهتهم عبر المستفيدون من المشروع عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية التي ستخفف عنهم الكثير من المعاناة وفي مقدمتها مشكلة الإيواء.