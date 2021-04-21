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مقتل واصابة عدد من مليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل واصيب عدد من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانيا، امس في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة محافظة البيضاء .

وذكر مصدر ميداني وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان الابطال من مقاومة جبهة الحازمية شنوا هجوماً مباغتاً على مليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة..مؤكداً ان الهجوم اسفر عن مقتل واصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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