كمين للجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني امس، مليشيا الحوثي خسائر ثقيلة في كمين محكم ومعارك عنيفة بمأرب، تزامنا مع ضربات جوية لمقاتلات التحالف



وتشتد المواجهات في محوري "الكسارة" و"المشجح" في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، إثر هجوم انتحاري متواصل للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا لتحقيق اختراق في أقرب محاور القتال الجغرافية للمدينة الاستراتيجية، شرقي اليمن.

وقال الجيش الطني، في بيان، إن قواته ورجال قبائل مأرب نصبوا "كميناً محكماً لمليشيا الحوثي، المدعومة من نظام طهران، بـ"المشجح" عقب عملية استدراج ناجحة.

وبحسب البيان فقد تم "استدراج المجموعات الحوثية وإطباق الحصار عليها وسقطوا جميعا بين قتلى وجرحى".