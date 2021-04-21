عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تطالب الحوثي بوقف هجوم مأرب فورا

الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تأييدها للمطالب الأممية، بضرورة وقف مليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على مأرب بشكل فوري.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر" إن: "الولايات المتحدة تؤيد مطالبة الأمم المتحدة مليشيات الحوثي بوقف هجومها على محافظة مأرب اليمنية، كأولوية إنسانية عاجلة لأنه يهدد مليون نازح".

وتابع: "يجب السماح بدخول شحنات الوقود المنتظمة إلى اليمن لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية".

وكانت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أكدت في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول اليمن، في وقت سابق، أن "عنف الحوثيين وانتهاكاتهم تمنع السلام، وتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في البلاد".

وأضافت أن "الدبلوماسية يمكن أن تنهي الحرب في اليمن ، ويجب أن تكون هي السبيل إلى ذلك".

وتابعت: "الأهداف واضحة ويجب تحقيق وقف شامل لإطلاق نار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، وتنفيذ أحكام اتفاقية ستوكهولم، والبدء فوراً في المشاورات السياسية".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة رحبت بدعوة السعودية في 22 مارس/آذار الماضي للمشاركة في محادثات سياسية شاملة للمساعدة في إنهاء الصراع، وكذلك التزام الحكومة اليمنية المستمر بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحثت الحوثيين على الرد والمشاركة بشكل مثمر".

ولفتت إلى أن "الحوثيين غير ملتزمين بحل سلمي للصراع. ومستمرون في الهجوم على مأرب وحصد أرواح اليمنيين - بمن فيهم النازحون داخليًا".

وأدانت الولايات المتحدة انتهاكات وهجمات الحوثي ضد مواقع النازحين في ضواحي مأرب، وكذلك الهجمات اليومية بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية على السعودية.

وكررت الولايات المتحدة دعوتها للحوثيين لوقف انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وأن يحترموا التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.