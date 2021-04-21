عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في 13 محافظة.. الحكومة تدشن حملة تطعيم ضد كورونا

الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365

دشنت وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدءا بحوالي 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، حصلت عليها من برنامج كوفاكس المعني بمساعدة الدول النامية في مكافحة الفيروس التاجي.



وتضع الحملة في المرحلة الأولى من التطعيم، العاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما ستجري حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية إضافة إلى تزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بعشرة آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية التي ستشرف على الحملة هناك.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي، في وقت سابق، أن اليمن سيتلقى الشهر المقبل مليون وستمائة جرعة لقاح ضد كورونا وسيعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على توفير ٥٠ بالمائة من اللقاحات التي ستصل بنهاية العام الجاري إلى ١٢ مليون جرعة.

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المعلن عنها رسميًا في مناطق الحكومة الشرعية إلى 5 آلاف و858 إصابة، منها 1132وفاة، و2261 حالة تعافٍ.