بدء دورة لتدريب العاملين في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل العاملين الصحيين المشاركين في حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم مديريات المحافظة.



وتستهدف الدورة على مدى 3 أيام 180 عاملاً وعاملة صحية ومشرفي حملة التحصين في جميع مديريات المحافظة وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتدشين الحملة الأربعاء القادم.

وخلال افتتاح الدورة، أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المكتب الدكتور ناصر السعيدي، أهمية تدريب وتأهيل العاملين في الحملة بالمهارات والمعارف الأساسية عن الفيروس وإعطائهم الخطوط العريضة عن اللقاح وآثاره الجانبية وكيفية التعامل معها والاستجابة لها والإبلاغ عنها بعد إعطاء اللقاح .

وحث الشدادي والسعيدي المشاركين على تطبيق كل المهارات والمعارف التي تلقوها بخصوص تخزين ونقل وتسليم اللقاحات والتخلص من نفاياتها في أرض الواقع بما يحقق أهداف الحملة ويضمن الإدارة الآمنة للقاحات.