شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب تنعي استشهاد البطل النقيب عبدالولي الجبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت القيادة العامة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب، اليوم، استشهاد البطل النقيب عبدالولي أحمد علي الجبر، أثناء تأديته لواجبه الوطني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وقالت شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب في بيان نعيها وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "لقد كان الشهيد مقداماً شجاعاً ومخلصاً وفياً وصادقاً في ولائه الوطني ومجسداً للجندية في كل المهام التي أوكلت إليه ووقف بشموخ في وجه المليشيات الانقلابية مسطراً أروع الملاحم البطولية في كل ميادين الشرف والبطولة حتى لقي ربه شهيداً وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الدفاع عن الوطن والجمهورية".

وأشاد البيان، بمناقب الشهيد وإسهاماته في الدفاع عن محافظة مأرب وتأمينها وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وإفشال مخططات المليشيات الحوثية ومشاريعها التخريبية..مجدداً العهد للشهداء بالمضي في دربهم حتى تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها ضحوا وقدموا دماءهم الزكية رخيصة في سبيل تحرير اليمن من تلك المليشيات الكهنوتية الحالمة بإعادة الوطن إلى عهودها الظلامية.

وعبرت شرطة الدوريات وأمن الطرق في محافظة مأرب عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وذويه ولجميع منتسبي الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.