كمين محكم لأبطال الجيش في جبهة المشجح يكبّد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذ أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، كميناً محكماً استهدف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مارب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى كمين محكم في جبهة المشجح قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة عناصر المليشيا".

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مارب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.