هيئة المواصفات والمقاييس توقف منتجات مخالفة في عدد من المنافذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقف مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، كميات من منتج عصير مانجو مخالف للمواصفات القياسية بسبب حدوث تسرب للعبوات أثناء الشحن .



كما رفض مكتب الهيئة بمنفذ شحن بمحافظة المهرة، وإعاد تصدير 280 كيس من منتج فول سوداني مخالف للمواصفات نتيجة تعرضه للرطوبة مما أدى إلى نمو أعفان وفطريات في المنتج .

وفي منفذ الوديعة بحضرموت، قام مكتب الهيئة بوقف وإعادة تصدير 1115 كيس من منتج أرز بسمتي بسبب مخالفته للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية.