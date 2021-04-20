وزير الصحة يؤكد على اهمية اسهام المجتمع في رفع مستوى الوعي تجاه القضايا الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على اهمية اسهام كافة شرائح المجتمع في رفع مستوى الوعي تجاه كثير من القضايا الصحية وعلى راسها جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وقال الوزير بحيبح في كلمته التي القاها خلال تدشين برنامج الحملة الوقائية لفيروس كورونا ولقاحه التي تتظمها الحملة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية" ان اسهامات المجتمع المدني تساعد بإيجابية في رفع مستوى العمل الصحي وتحسين جودته"..مشيراً الى أن الشباب هم عماد المستقبل وان اسهاماتهم تشكل رافداً قوياً لتعزيز نظام القطاع الصحي والارتقاء به.

من جانبه استعرض مسؤل المنظمات المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس، سير العمل المجتمعي المستهدف لتطوير مهارات الشباب وربطهم بمجتمعهم واسهامهاتهم الفاعلة في مختلف المناشط الهادفة.

ويستهدف البرنامج الذي تشارك فيه ٦٨ مبادرة ومؤسسة من محافظات عدن ولحج والضالع وابين تزويد عدد من منتسبي هذه المبادرات بمهارات حول أساليب التثقيف الصحي ومهارات الاتصال والتواصل الفعال مع المجتمع من خلال انخراطهم في سلسلة من الدورات التوعوية.