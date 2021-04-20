وزارة الصحة تدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتلقى خلال التدشين كلاً من وزيري الصحة الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي ومحافظ محافظة عدن احمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونسيف لدى بلادنا الدكتور فيليب دوميل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، التطعيم ضد الفيروس معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة.



وأوضح وزير الصحة، أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري.



ودعا الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.



وأكد وزير الصحة على أهمية اسهام كافة شرائح المجتمع في رفع مستوى الوعي تجاه كثير من القضايا الصحية وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا.



من جانبه قال ممثل منظمة اليونسيف لدى بلادنا إن "تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن"، مشيرا إلى أن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء بأخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح، داعيا الجميع إلى أخذ اللقاح.



يشار إلى أن الحملة التي تستمر 12 يوماً تهدف الوصول إلى ٣١٧ ألف و٣٦٣ شخصا في ١٣٣ مديرية متوزعة على ١٣ محافظة وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كادر صحي يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.

المصدر: وكالة سبأ