لجنة الطوارئ بتعز تناقش إجراءات مواجهة وباء كورونا في المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

عقدت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا في محافظة تعز، اليوم، اجتماعا بمدراء المديريات ومدراء فروع مكاتب الصحة العامة والسكان لمناقشة مستوى تنفيذ الاجراءات الاحترازية في المديريات .



وفي الاجتماع، اكد وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ عارف جامل، على تحمل مدراء عموم المديريات وكل الجهات المعنية مسؤلياتهم خصوصا في مثل هذه الظروف وضرورة تظافر كل الجهود الرسمية والشعبية وبكل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية بالمحافظة بشكل عام سواء في المدينة او الريف واهمية استخدام الجميع لادوات السلامة كضرورة ملحة لتجنب الاصابة بالوباء .

كما وجه مدراء عموم المديريات بتشكيل غرف عمليات في المديريات لتلقي البلاغات عن الحالات المصابة ومايتم اتخاذه من اجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية والوجاهات الاجتماعية والاعيان بضرورة الابلاغ عن الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا واستخدام ادوات الوقاية وابلاغ لجنة الطوارئ في المحافظة بما يستجد اولا باول .

واستعرض الاجتماع التقارير المرفوعة من المديريات حول مستوى تنفيذ الاجراءات الاحترازية ومدى تنفيذ التوجيهات الصادرة من لجنة الطوارئ، والاحتياجات الواجب توافرها والصعوبات التي تواجههم لتنفيذ تلك الاجراءات بالشكل المطلوب .

واقر الاجتماع تحديد مركز عزل في كل مديرية واختيار مستشفى اومركز صحى مناسب في مراكز المديريات والرفع للجنة الطوارئ بالمحافظة باحتياجات المركز من أدوية وكوادر طبية ومستلزمات وقائية وغيرها من المتطلبات الهامة لاقراره، والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بهذا الخصوص لتوفير الامكانات اللازمة .