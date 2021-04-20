نائب الرئيس يلتقي سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا هولتكيمبر وناقش معها المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومشاركة ألمانيا في مؤتمر المانحين وجهودها في إحلال السلام، مجدداً التأكيد تعاطي الشرعية الإيجابي مع دعوات السلام وآخرها المبادرة الأخوية السعودية والحرص المستمر على تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأشار نائب الرئيس إلى التعنت المستمر لميليشيا الانقلاب الحوثية وانسلاخها عن الهوية اليمنية وارتضائها لنفسها بأن تكون أداةً تخريبية لإيران في المنطقة، منوهاً إلى ممارساتها الأخيرة المتناقضة مع كل دعوات وجهود السلام، وفي مقدمة تلك الممارسات هجماتها العبثية على محافظة مأرب المكتظة بالنازحين وتكثيفها لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية.

من جانبها عبرت السفيرة الألمانية عن تقديرها لاهتمام الشرعية وحرصها على إحلال السلام، مجددة التأكيد على دعم بلادها لأمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن اليمنيين.