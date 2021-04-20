نائب الرئيس يعزي في وفاة الدكتور أحمد الخينه والشيخ الخضر جبران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى علي وعمرو احمد الخينه، عزاهم فيها بوفاة والدهما الدكتور احمد علي الخينه مدير مستشفى عدن السابق.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية وكفاءته المهنية والعملية في مختلف المواقع التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ الخضر علي ناصر جبران، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الاجتماعي.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره الاجتماعية وإصلاح ذات البين، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.