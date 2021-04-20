وزارة الصحة تدشن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وتلقى خلال التدشين كلاً من وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي ومحافظ محافظة عدن احمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونسيف لدى بلادنا الدكتور فيليب دوميل ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، التطعيم ضد الفيروس معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة.

وأوضح وزير الصحة، أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري..داعياً الاطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.

من جانبه قال ممثل منظمة اليونسيف لدى بلادنا "ان تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوم مهم في تاريخ اليمن"..مشيرا إلى أن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء باخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح ٠٠داعيا الجميع الى اخذ اللقاح.

الجدير ذكره ان الحملة التي تستمر 12 يوماً تهدف الوصول إلى ٣١٧ الف و٣٦٣ شخصا في ١٣٣ مديرية متوزعة على ١٣ محافظة وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كادر صحي يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.