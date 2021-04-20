محافظ ابين يطلع على سير الاعمال الجارية في دلتا ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم، على سير الاعمال الجارية في تصفية القنوات الرئيسية والفرعية في دلتا ابين في اطار الاستعدادات لموسم الصيف.



ووجه محافظ ابين، السلطة المحلية وادارة الري والزراعة في إزالة العوائق من خلال فتحات الجسور الأرضية التي تمنع تدفق المياة اثناء عبورها، ومتابعة وإشراف تنفيذ اعمال العقم الترابية وانشاء شبكات الجابيون في وادي حسان.

وتفقد محافظ ابين، سير العمل في وادي حسان وشبكة الجابيونات الذي نفذتها منظمة كيرالعالمية بطول 16 متر وبعمق 5متر كمتنفس المياة الزراعية خلال تدفقها من راس عبر الخور ..مثمناً جهود منظمة كير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تخدم الزراعة.