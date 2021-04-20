توزيع السلال الغذائية الرمضانية بوادي حضرموت للمشروع الوقفي الكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، توزيع مشروع السلال الغذائية الرمضانية للعام ١٤٤٢ هـ للمشروع الوقفي الكبير في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الذي تنفذه مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية.



وتعرف الوكيل الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام من رئيس مؤسسة الضمير بوبكر الهدار ، الى شرح عن المشروع الذي يشمل ٧٠٠ سلة غذائية منها ٦٠٠ سلة من مشروع الوقف الكبير بدولة الكويت يستفيد منها عدد من المحتاجين في خمس مديريات هي السوم وتريم وسيئون وشبام والقطن .

وثمن وكيل المحافظة عصام الكثيري، الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية في إطار مساعي عدد من منظمات المجتمع المدني الهادفة الى توفير أهم الأحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة عدد من الأسر المحتاجة .