شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر طائرة حوثية ملغومة استهدفت خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نقلته قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرة دون طيار ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في جنوب المملكة، ودمرها.



ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.