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التحالف العربي يدمر طائرة حوثية ملغومة استهدفت خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نقلته قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرة دون طيار ملغومة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في جنوب المملكة، ودمرها.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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