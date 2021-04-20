حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة الله في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً تتحول الى الغائمة مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية و المرتفعات المحاذية لسهل تهامه في فترتي الظهيرة والمساء وأحتمال تكون الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات (حجه ،المحويت، ريمه، اب و تعز).

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها اجواء صحوة إلى غائمة جزئياً و حارة نهاراً ، والرياح معتدلة السرعة تنشط على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وأقصى سرعة لها 22 عقدة

وأشارت إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون مغبرة نسبيا وحارة نهاراً حيث تتكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة على أجزاء من المناطق الصحراوية، والهضاب الداخلية ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال واقصى سرعة لها 18عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً مع أحتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح خفيفة الى معتدلة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها مابين 05 إلى 15 عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين :-

* في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الامطار.

* الصيادين ومرتادي البحر في الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمرو مدخل باب المندب من إضطراب البحر وإرتفاع الموج