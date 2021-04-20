أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، استقرارا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

محمد يوسف

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