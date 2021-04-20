المليشيا الحوثية تقتحم مكتبة أحد مساجد إب وتصادر المئات من الكتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ إب

اقتحمت عناصر حوثية مسجدا وقامت بنهب ومصادرة مكتبة تابعة له وسط مدينة إب، ضمن سلسلة اعتداءات حوثية تطال المساجد ودور العبادة منذ سيطرتها على المحافظة قبل سبع سنوات.



وذكر شهود عيان، أن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت مكتبة جامع عمر بن عبدالعزيز في مدينة إب، ونهبتها وصادرت مقرها.

وأوضح الشهود أن مليشيا الحوثي بقيادة المدعو إبراهيم قاسم مطهر الشامي اقتحمت ملحق المكتبة في مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة إب، وصادرت نحو 500 كتاب من أمهات الكتب، قبل أن تصادر مقرها.

ووفق الشهود، فإن المليشيا قامت بنهب الكتب وحولت مقر المكتبة إلى مكان لتجمع المسلحين وتناول القات، في مشهد أثار استياءً واسعاً في أوساط المصلين ورواد المسجد