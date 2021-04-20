مقتل حوثي وإصابة مواطن جرّاء مواجهات مسلحة قبلية جنوبي العود بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الضالع

قتل عنصر حوثي غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بنيران أبناء قبيلة آل السلامي التي تعرضت منازلها لقصف عنيف روّع النساء والأطفال وهجّر الساكنين قسراً.



وذكرت مصادر قبلية أن عناصر من آل النهام يقودها المدعو "عبده أحمد النهام"، شنت قصفا مكثفا يوم أمس، بالأسلحة الثقيلة على منازل المواطنين، محمد مسعد السلامي، عبدالله صالح السلامي، عبده محمد مسعد السلامي، وعبدالله أحمد السلامي، في قرية القعرة، بعزلة الوحج، جنوبي مخلاف العود.

ووفق المصادر، تسبب القصف بتدمير أجزاء من المنازل وترويع النساء والأطفال، وإجبارهم على النزوح قسراً تحت وقع الضربات الحوثية