قتلى وجرحى حوثيون بنيران "المشتركة" جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وجُرح آخرون، الساعات القليلة الماضية، جنوب الحديدة، رداً على جريمة جديدة بحق المدنيين، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.



وذكر أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في جبهة الدريهمي وجهت ضربات مركزة وبالسلاح المناسب على أوكار وثكنات للمليشيات الحوثية بعد ساعات من استشهاد المواطن سالم درويش وإصابة آخر بقصف مدفعي مباشر على منزلهم في منطقة دخنان.

مؤكداً أن الانتقام للضحايا كان موجعاً لمليشيات الإجرام الحوثية التابعة لإيران