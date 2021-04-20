"المشتركة" تصد هجومين منفصلين للمليشيا في قعطبة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الضالع

تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من كسر هجومين منفصلين لمليشيا الحوثي الإرهابية، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، فيما تبادل الطرفان تراشقا ناريا بالأسلحة الثقيلة في بقية جبهات المحافظة.



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية صدّت في ساعات متأخرة مساء الاثنين، هجومين منفصلين لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعهم في قطاع بتار، بمحيط منطقة حجر، غربي قعطبة.

وبحسب المصدر، دفعت المليشيا بالعشرات من عناصرها المدعومة إيرانيا، نحو مواقع وتحصينات تمركز القوات المشتركة في موقع الحرة وصُبيرة وعدد من مواقع قطاع بتار، في محاولة منها إحراز أي تقدم ميداني.

وخلال المواجهات التي استمرت ساعات، تكبّدت المليشيا خسائر بشرية ما بين قتيل وجريح قبل أن يلوذ البقية بالفرار تجر وراءها أذيال الهزيمة