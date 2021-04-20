قتلى وجرحى حوثيون خلال تجدد المواجهات في محور رازح بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية، مصرع وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في تجدد المعارك بمحور رازح بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي قوله، إن قوات الجيش خاضت مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة".

وأكد أن قوات اللواء السابع تمكنت من دحر عناصر المليشيات التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها بين قتيل وجريح.

وأشار العميد الربادي إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي للجيش وقوات التحالف العربي استهدف مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدميرها