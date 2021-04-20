مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع "المشتركة" في حيس بالحديدة (الاسم)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل قيادي بارز في المليشيات الحوثية إلى جانب عناصر أخرى في حيس جنوب الحديدة.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن قيادياً حوثياً يدعى عبادي عبدالباري الغليسي، لقي مصرعه بجانب عدد من عناصر الميليشيا على أيدي أبطال القوات المشتركة في جبهة حيس.

وأفادت المصادر، أن المدعو عبادي عبدالباري الغليسي أحد أبناء مديرية الجراحي، وقد تم تعيينه من قبل المليشيات مشرفاً على مجاميع مسلحة من عناصرها في جبهة حيس.

وقالت المصادر، إن القوات المشتركة اخمدت تحركات للمليشيات ومحاولة تسلل بضربات حاسمة اوقعت في صفوف العناصر الحوثية قتلى وجرحى بينهم القيادي المدعو الغليسي